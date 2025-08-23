«Он вышел из кризиса». Борис Собкин оценил нынешнюю форму Андрея Рублёва

Заслуженный тренер России Борис Собкин оценил нынешнюю форму Андрея Рублёва, сыгравшего в двух четвертьфиналах «Мастеров» подряд – Торонто и Цинциннати.

«По Андрею могу сказать следующее: он вышел из того кризиса, который у него был. У него был кризис где-то в начале года – в первой половине сезона. Он из кризиса вышел. Это я могу констатировать. Уровень игры у него сейчас очень приличный. Мне представляется, что он может, безусловно, играть ещё лучше. Сейчас у меня по Андрею только положительные эмоции. Хорошо, что Андрюша играет, хорошо, что он выигрывает. Может, результаты не такие, как ему бы хотелось, но очень важно, что он вышел из кризиса», — сказал Собкин корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

