«Он вышел из кризиса». Борис Собкин оценил нынешнюю форму Андрея Рублёва

«Он вышел из кризиса». Борис Собкин оценил нынешнюю форму Андрея Рублёва
Заслуженный тренер России Борис Собкин оценил нынешнюю форму Андрея Рублёва, сыгравшего в двух четвертьфиналах «Мастеров» подряд – Торонто и Цинциннати.

«По Андрею могу сказать следующее: он вышел из того кризиса, который у него был. У него был кризис где-то в начале года – в первой половине сезона. Он из кризиса вышел. Это я могу констатировать. Уровень игры у него сейчас очень приличный. Мне представляется, что он может, безусловно, играть ещё лучше. Сейчас у меня по Андрею только положительные эмоции. Хорошо, что Андрюша играет, хорошо, что он выигрывает. Может, результаты не такие, как ему бы хотелось, но очень важно, что он вышел из кризиса», — сказал Собкин корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полную версию интервью с Борисом Собкиным вы можете прочитать на нашем сайте.

