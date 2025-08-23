«Ничего хорошего в такой чехарде нет». Собкин — о частой смене тренеров у Шнайдер

Заслуженный тренер России Борис Собкин высказался по поводу частой смены тренеров Дианой Шнайдер. Россиянка по ходу нынешнего сезона успела поработать с Динарой Сафиной, Мариушем Копилом и Карлосом Мартинесом, а с начала августа её тренирует Саша Бажин.

«Понятно, что в чехарде с тренерами нет ничего хорошего. Это совершенно понятно всем, в том числе ей самой. С другой стороны, играть с человеком, которому она не доверяет… Понимаете, тренер-игрок – это система ключ-замок. Надо, чтобы ключ подходил к замку. Я всегда говорил, что хороший тренер – это отмычка, которая может открывать разные замки. Понятно, что ничего хорошего в такой чехарде нет, она сама это понимает. Но если доверия к тренеру нет, то никаких результатов быть не может. Игрок должен в тренера верить как в бога. Тогда даже средний тренер даст результат. А если даже это топ-тренер, но игрок ему не доверяет, никакого результата не будет, хотя он может быть топ из топов.

Ей надо найти своего тренера. Я не знаю, по каким критериям она ищет. Может быть, критерии не совсем чёткие. Я не знаю. Мне трудно судить. Понятно, что это грустно. Понятно, что для неё это тоже неприятная история. Она сама это наверняка понимает. Ну что делать? Вот так сложилось. Может быть, более детально надо до того подходить к выбору кандидата, как-то просматривать их бэкграунд, наводить какие-то справки и так далее», — сказал Собкин корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

