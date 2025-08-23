Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ничего хорошего в такой чехарде нет». Собкин — о частой смене тренеров у Шнайдер

«Ничего хорошего в такой чехарде нет». Собкин — о частой смене тренеров у Шнайдер
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Борис Собкин высказался по поводу частой смены тренеров Дианой Шнайдер. Россиянка по ходу нынешнего сезона успела поработать с Динарой Сафиной, Мариушем Копилом и Карлосом Мартинесом, а с начала августа её тренирует Саша Бажин.

«Понятно, что в чехарде с тренерами нет ничего хорошего. Это совершенно понятно всем, в том числе ей самой. С другой стороны, играть с человеком, которому она не доверяет… Понимаете, тренер-игрок – это система ключ-замок. Надо, чтобы ключ подходил к замку. Я всегда говорил, что хороший тренер – это отмычка, которая может открывать разные замки. Понятно, что ничего хорошего в такой чехарде нет, она сама это понимает. Но если доверия к тренеру нет, то никаких результатов быть не может. Игрок должен в тренера верить как в бога. Тогда даже средний тренер даст результат. А если даже это топ-тренер, но игрок ему не доверяет, никакого результата не будет, хотя он может быть топ из топов.

Ей надо найти своего тренера. Я не знаю, по каким критериям она ищет. Может быть, критерии не совсем чёткие. Я не знаю. Мне трудно судить. Понятно, что это грустно. Понятно, что для неё это тоже неприятная история. Она сама это наверняка понимает. Ну что делать? Вот так сложилось. Может быть, более детально надо до того подходить к выбору кандидата, как-то просматривать их бэкграунд, наводить какие-то справки и так далее», — сказал Собкин корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полную версию интервью с Борисом Собкиным вы можете прочитать на нашем сайте.

Материалы по теме
«Андрей вышел из кризиса, который у него был». Собкин — про готовность россиян к US Open
Эксклюзив
«Андрей вышел из кризиса, который у него был». Собкин — про готовность россиян к US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android