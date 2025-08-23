Джокович обвинил топ-игроков в пассивности по вопросу изменений формата «Мастерсов»

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказал своё мнение о двухнедельном формате турниров категории «Мастерс».

«Честно говоря, я не представляю, как это может произойти. Насколько я понимаю, контракты довольно длительные, на 30 лет. Я не знаю. Если только все турниры серии «Мастерс» не соберутся вместе и руководство ATP не поддержит идею о возвращении старого формата, в чём я действительно сомневаюсь. Честно говоря, я не знаю, каков настрой со стороны организаторов турниров. Я заметил, что многие топовые игроки были категорически против нового изменения «Мастерсов», которые будут проходить почти две недели. Я поддерживаю игроков. Но в конце концов, когда нужно было проявить активность, многие игроки проявляли недостаточное участие.

Это постоянная история теннисистов, особенно топ-игроков. Они выражают свои чувства, но потом их нет, когда действительно нужно встретиться и принять решение. Я был в подобных ситуациях, поверьте мне, много раз. Это необходимо не только для себя, но и для будущих поколений. Давайте посмотрим, что произойдёт. Я сомневаюсь, что в обозримом будущем что-то изменится, когда дело доходит до таких контрактов», — сказал Джокович на пресс-конференции.