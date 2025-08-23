«Все в равных условиях, но у всех организмы разные». Собкин — о влиянии жары на Медведева

Заслуженный тренер России Борис Собкин, работавший с Михаилом Южным на протяжении всей его карьеры, прокомментировал влияние жаркой погоды на Даниила Медведева.

«Я многократно бывал в Цинциннати. Знаю этот турнир хорошо, знаю погодные условия. Они непростые. Они бывают разные на самом деле, но бывает, когда реально жарко, очень непросто. Тем более давайте не забывать, что раньше турнир был недельный и ты в этих условиях находился неделю. Сейчас игроки находились в этих условиях полторы-две недели. И это тоже влияет, особенно когда ты доходишь до поздних стадий. Поэтому вот это длительное влияние накапливается. Но у Дани это проявилось уже в самом начале. Понятно, что все переносят жару по-разному – кто-то лучше, кто-то хуже. Насколько сильно жара влияет на Даню, я не знаю, честно скажу. Не хочу на эту тему гадать. Есть банальная фраза «все в равных условиях». Да, понятно, что все в равных условиях, но у всех организмы разные. Вот это важно», — сказал Кафельников корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

