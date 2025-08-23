«Они нашли друг друга». Собкин оценил успешную работу Александровой и Андреева

Заслуженный тренер России Борис Собкин оценил успешную работу Екатерины Александровой с тренирующим её Игорем Андреевым.

«Я считаю, что они нашли друг друга — Игорь и Катя очень подходят друг другу. У них хорошие результаты, есть доверие. Не знаю, как долго это продлится. Ничего постоянного в этой жизни нет, но мне очень радостно смотреть, как всё было до этого, как они работали, что были хорошие результаты. И дай бог, чтобы это продолжалось дальше.

Сейчас важен US Open. Если на US Open они выстрелят, то шансы побороться за Итоговый чемпионат есть. Потому что сделать это на других турнирах, даже крупных, довольно тяжело. Всё-таки очки разные», — сказал Собкин корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

