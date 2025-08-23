Скидки
Даниил Медведев опубликовал фото в преддверии Открытого чемпионата США — 2025

Комментарии

Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев опубликовал кадр в преддверии Открытого чемпионата США — 2025. Даниил сфотографировался у стенда Lacoste в Нью-Йорке. Игрок сотрудничает с брендом.

Фото: страница медведева в социальных сетях

«Вернулся в Нью-Йорк вместе с Lacoste», — подписал фото российский теннисист.

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является итальянский теннисист Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший американца Тейлора Фрица. Медведев является 13-м сеяным соревнований. В первом круге его соперником станет француз Бенжамен Бонзи.

