Синнер признался, что завершил бы карьеру, если бы до 24 лет не вошёл в топ-200

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер признался, что перестал бы играть в теннис, если бы до 24 лет не вошёл в топ-200, потому что у его семьи не было денег.

«Я сказал им, что, если мне будет 23 или 24 года и я не буду в топ-200, я закончу играть, потому что у нас не хватало денег», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Янник Синнер выступит на Открытом чемпионате США, где является действующим чемпионом. В прошлогоднем финале она обыграл американца Тейлора Фрица. Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября.

