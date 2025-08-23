Скидки
Заслуженный тренер России Борис Собкин поделился своим отношением к Анне Калинской

Заслуженный тренер России Борис Собкин поделился своим отношением к Анне Калинской
Заслуженный тренер России, член Зала российской теннисной славы Борис Собкин высоко оценил потенциал Анны Калинской.

«У Анны хороший потенциал. И она играет хорошо, легко. Я люблю игроков, которые играют в теннис, которые не работают на корте, а именно играют, понимаете? Что касается её травм, то это следствие тренировок, соответствующего планирования и так далее. В теннисе на 90% это вещь не случайная. Когда начинаются травмы, надо понять, где что сделано не так. Если этого не сделать, травмы будут продолжаться и становиться всё тяжелее и тяжелее», — сказал Собкин корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полную версию интервью с Борисом Собкиным вы можете прочитать на нашем сайте.

