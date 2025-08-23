Скидки
Собкин оценил поступок Андреевой, которая не снялась с матча в Монреале из-за травмы ноги

Заслуженный тренер России, член Зала российской теннисной славы Борис Собкин порассуждал о том, правильно ли поступила Мирра Андреева, не став сниматься с матча в Монреале, во втором сете которого получила травму ноги.

«В пылу борьбы на адреналине может показаться, что сейчас замотают, тейп наложат – и всё в порядке. Тут очень важна роль именно тренера – оценить, насколько это серьёзно. Для этого надо хорошо знать игрока. У меня когда-то получалось, когда-то нет. Иногда Миша меня не слушал. Я ему говорю, что не надо продолжать, но он всё равно продолжал. По-разному может быть. Но так или иначе то, что она доиграла до конца, значит, слава богу, она ничего не порвала. Если бы порвала, то просто не смогла бы это сделать. Так что это хороший знак в каком-то плане – значит, не всё так страшно было. Потому что если вы на ногу наступить не можете, то и ходить не сможете, не то что играть», — сказал Собкин корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полную версию интервью с Борисом Собкиным вы можете прочитать на нашем сайте.

