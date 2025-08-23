Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко назвала самого особенного человека, которого встретила за годы в туре

Соболенко назвала самого особенного человека, которого встретила за годы в туре
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко назвала своего возлюбленного Георгиоса Франгулиса самым особенным человеком, которого она встретила за годы в туре.

— Как великая теннисная звезда, выдающийся спортсмен, вы встречаете очень много особенных людей в необычных обстановках, помимо вашей семьи и команды. Кого бы вы назвали самым особенным человеком, которого встретили за эти годы?
— Моего парня. Потому что он самый добрый человек, весёлый и моя самая большая поддержка, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Арина Соболенко выступит на US Open, где является действующей чемпионкой. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу.

Материалы по теме
«Надеюсь, всё получится». Соболенко — о сотрудничестве своего бывшего тренера с Гауфф
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android