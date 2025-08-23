Соболенко назвала самого особенного человека, которого встретила за годы в туре

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко назвала своего возлюбленного Георгиоса Франгулиса самым особенным человеком, которого она встретила за годы в туре.

— Как великая теннисная звезда, выдающийся спортсмен, вы встречаете очень много особенных людей в необычных обстановках, помимо вашей семьи и команды. Кого бы вы назвали самым особенным человеком, которого встретили за эти годы?

— Моего парня. Потому что он самый добрый человек, весёлый и моя самая большая поддержка, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Арина Соболенко выступит на US Open, где является действующей чемпионкой. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу.