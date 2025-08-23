Арина Соболенко заявила о желании защитить титул US Open

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила о желании повторить успех прошлогоднего выступления на Открытом чемпионате США и рассказала, что попытается снова выиграть трофей.

— Что вы думаете, когда осознаёте, что за последние 11 лет здесь было 10 разных чемпионок в женском одиночном разряде?

— Думаю, я хотела бы это изменить. Это мои мысли, мои надежды. Знаете, я никогда даже не видела этот факт. Пытаюсь не обращать внимания на статистику. Вау, это безумие, вы же знаете, насколько непредсказуем женский теннис, верно? Стоит ли нам это изменить? Стоит ли нам хотя бы попытаться изменить это? Я думаю, что это, безусловно, большое давление. И только потому, что это место такое большое, и в некотором смысле оно кажется больше, чем другие турниры «Большого шлема». Может быть, каждый раз, когда приезжают действующие чемпионы, они испытывают такое сильное давление на себя. Но я чувствую, что у меня достаточно опыта, чтобы просто сосредоточиться на себе и попытаться повторить результат, — сказала Соболенко на пресс-конференции.