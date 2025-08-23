Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко заявила о желании защитить титул US Open

Арина Соболенко заявила о желании защитить титул US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила о желании повторить успех прошлогоднего выступления на Открытом чемпионате США и рассказала, что попытается снова выиграть трофей.

— Что вы думаете, когда осознаёте, что за последние 11 лет здесь было 10 разных чемпионок в женском одиночном разряде?
— Думаю, я хотела бы это изменить. Это мои мысли, мои надежды. Знаете, я никогда даже не видела этот факт. Пытаюсь не обращать внимания на статистику. Вау, это безумие, вы же знаете, насколько непредсказуем женский теннис, верно? Стоит ли нам это изменить? Стоит ли нам хотя бы попытаться изменить это? Я думаю, что это, безусловно, большое давление. И только потому, что это место такое большое, и в некотором смысле оно кажется больше, чем другие турниры «Большого шлема». Может быть, каждый раз, когда приезжают действующие чемпионы, они испытывают такое сильное давление на себя. Но я чувствую, что у меня достаточно опыта, чтобы просто сосредоточиться на себе и попытаться повторить результат, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Материалы по теме
Жеребьёвка US Open: Медведев идёт на Алькараса в 4-м круге, удачная сетка Мирры Андреевой
Жеребьёвка US Open: Медведев идёт на Алькараса в 4-м круге, удачная сетка Мирры Андреевой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android