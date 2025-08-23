Аманда Анисимова стала амбассадором популярного бренда ювелирных украшений

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова стала амбассадором бренда ювелирных украшений Tiffany & Co.

Tiffany & Co. — американская фирма по производству и торговле престижными ювелирными изделиями со штаб-квартирой на Пятой авеню в Манхэттене (Нью-Йорк, США). Название по имени основателя, американского ювелира и коммерсанта Чарлза Льюиса Тиффани, отца выдающегося художника-ювелира Луиса Комфорта Тиффани.

Ранее Аманда Анисимова выступила в миксте US Open — 2025 в паре с датчанином Хольгером Руне. Они не смогли выйти во второй круг турнира. На старте они проиграли американским теннисистам Тэйлор Таунсенд и Бену Шелтону. Победителями микста US Open – 2025 стали итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори.