«Это было очень внезапное решение». Гауфф — о начале работы с бывшим тренером Соболенко

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о решении завершить сотрудничество с Мэттом Дейли, а также о том, почему пригласила в команду эксперта по биомеханике Гэвина Макмиллана.

— Можешь рассказать нам о решении расстаться с Мэттом [Дейли] и почему ты решила привлечь Гэва к своей команде?
— Это было очень внезапное решение. Гэвин стал доступен, и я почувствовала, что это лучший выбор для моей игры. С Мэттом у меня были прекрасные отношения, он отличный тренер и замечательный человек, мне очень понравилось с ним работать. У нас был успешный совместный путь, но я думаю о долгосрочной перспективе. У Гэва есть опыт в том, что я пытаюсь сделать, поэтому надеюсь воспользоваться его знаниями и посмотреть, что из этого выйдет, — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Гэвин Макмиллан работал с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Он помог ей наладить проблемы с двойными ошибками.

