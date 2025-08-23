Скидки
Гауфф — о тренировке под дождём: в соцсетях создалось впечатление, будто я попала в ураган

Гауфф — о тренировке под дождём: в соцсетях создалось впечатление, будто я попала в ураган
Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о тренировке под дождём на US Open.

— В среду мы видели, как ты тренировалась под проливным дождём. Почему ты выбрала именно этот вариант?
— На самом деле моросил небольшой дождь, но в соцсетях создалось впечатление, будто я попала в ураган. Корты были не такими уж мокрыми. Раньше я много подавала под дождём. Мне просто хотелось больше повторений, а все крытые корты были заняты, — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

