«Сделали мой день». Организаторы US Open мило представили собаку Калинской

34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская умилилась тому, как организаторы Открытого чемпионата США представили её собаку Беллу. Фото щенка появилось на большом экране с надписью «Белла — самая лучшая девочка».

Фото: страница калинской в социальных сетях

Калинская – большая любительница собак. Белле чуть больше года, поэтому она предстала перед общественностью относительно недавно – впервые Анна брала её с собой на турнир в Чарльстоне в апреле этого года.

Ранее Калинская завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). 15 августа в четвертьфинале соревнований россиянка уступила третьей ракетке мира польке Иге Швёнтек со счётом 3:6, 4:6.