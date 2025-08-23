Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Для меня это дополнительная мотивация». Кори Гауфф — о роли моды в теннисе

«Для меня это дополнительная мотивация». Кори Гауфф — о роли моды в теннисе
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о роли моды в теннисе.

— Насколько важно для спортсменки надевать то, в чём она чувствует себя красивой, комфортной и мотивированной?
— Очень важно. Для меня это ещё и дополнительная мотивация: в красивом комплекте я хочу играть хорошо, чтобы получались хорошие фотографии. Как женщина, когда образ тебя устраивает, чувствуешь себя увереннее и можешь сосредоточиться только на игре. А ещё мода привлекает в спорт новых фанатов, не только «традиционных» болельщиков. Посмотрите на НБА: многие ходят на матчи скорее из-за игроков или шоу, нежели чтобы изучать тактику или правила. В теннисе было бы здорово иметь такой же эффект во время турниров по всему миру, — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Это было очень внезапное решение». Гауфф — о начале работы с бывшим тренером Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android