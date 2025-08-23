«Для меня это дополнительная мотивация». Кори Гауфф — о роли моды в теннисе

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о роли моды в теннисе.

— Насколько важно для спортсменки надевать то, в чём она чувствует себя красивой, комфортной и мотивированной?

— Очень важно. Для меня это ещё и дополнительная мотивация: в красивом комплекте я хочу играть хорошо, чтобы получались хорошие фотографии. Как женщина, когда образ тебя устраивает, чувствуешь себя увереннее и можешь сосредоточиться только на игре. А ещё мода привлекает в спорт новых фанатов, не только «традиционных» болельщиков. Посмотрите на НБА: многие ходят на матчи скорее из-за игроков или шоу, нежели чтобы изучать тактику или правила. В теннисе было бы здорово иметь такой же эффект во время турниров по всему миру, — сказала Гауфф на пресс-конференции.