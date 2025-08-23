Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф — о своих результатах: осознание того, что я всё ещё могу расти, даёт уверенность

Гауфф — о своих результатах: осознание того, что я всё ещё могу расти, даёт уверенность
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о своих результатах на турнирах «Большого шлема». На US Open — 2024 американка в четвёртом круге проиграла Эмме Наварро (3:6, 6:4, 3:6).

— В прошлом году ты не показывала лучший теннис здесь, но всё же выиграла два турнира «Большого шлема» в моменты, когда не чувствовала себя на высоте. Насколько тебя успокаивает это осознание?
— Очень сильно. Я бы чувствовала себя хуже, если бы играла отлично и всё равно проигрывала. Осознание того, что я всё ещё могу расти, даёт мне уверенность. Даже на «Ролан Гаррос» у меня были чередования блестящих матчей с менее яркими. Моя цель — достичь стабильного уровня на протяжении трёх-четырёх недель или нескольких важных турниров подряд. С учётом изменений, которые я вношу, думаю, что добьюсь этого, просто нужно время, — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Для меня это дополнительная мотивация». Кори Гауфф — о роли моды в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android