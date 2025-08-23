Гауфф — о своих результатах: осознание того, что я всё ещё могу расти, даёт уверенность

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о своих результатах на турнирах «Большого шлема». На US Open — 2024 американка в четвёртом круге проиграла Эмме Наварро (3:6, 6:4, 3:6).

— В прошлом году ты не показывала лучший теннис здесь, но всё же выиграла два турнира «Большого шлема» в моменты, когда не чувствовала себя на высоте. Насколько тебя успокаивает это осознание?

— Очень сильно. Я бы чувствовала себя хуже, если бы играла отлично и всё равно проигрывала. Осознание того, что я всё ещё могу расти, даёт мне уверенность. Даже на «Ролан Гаррос» у меня были чередования блестящих матчей с менее яркими. Моя цель — достичь стабильного уровня на протяжении трёх-четырёх недель или нескольких важных турниров подряд. С учётом изменений, которые я вношу, думаю, что добьюсь этого, просто нужно время, — сказала Гауфф на пресс-конференции.