Все новости
Теннис

«Если бы другие ТБШ ввели этот формат, было бы проще». Гауфф — о миксте на US Open

«Если бы другие ТБШ ввели этот формат, было бы проще». Гауфф — о миксте на US Open
Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о миксте на US Open — 2025.

— Ты никогда не участвовала в миксте. Следила ли ты за этим?
— Я люблю микст, в прошлом году играла формат из одного сета с Беном, и это было очень весело. Но в этом году у меня было слишком много обязательств перед спонсорами, и я знала, что это невозможно. Если я что-то делаю, то хочу делать это с нужной концентрацией. Было здорово видеть, что этот вид получает внимание. Формат был прекрасным, и, думаю, его можно ещё улучшить, дав больше возможностей специалистам. Это уже отличный продукт, но может стать ещё лучше.

— Видишь ли ты себя в миксте в будущем или думаешь, что такой шанс никогда не представится?
— Я не исключаю этого, такая возможность определённо есть. В Нью-Йорке мне всегда сложно, но если бы другие турниры «Большого шлема» ввели этот формат, было бы проще, — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Для меня это дополнительная мотивация». Кори Гауфф — о роли моды в теннисе
Комментарии
