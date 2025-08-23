«Это ужасно». Зверев — о высокой конкуренции в мужском теннисе

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев иронично отреагировал на то, что Карлос Алькарас и Янник Синнер сменили «Большую тройку» в лице Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, не дав ему возможности побороться за турнир «Большого шлема» без конкуренции.

«Это ужасно (смеётся). Нет, всё в порядке. Теннис всегда рождает новых суперзвёзд. Когда Пит Сампрас и Андре Агасси завершали карьеру, всегда возникал вопрос: «Ну и что теперь?» В мужском теннисе проблемы. Кто будет следующим? И вдруг появляется Федерер, затем Рафа, затем Новак. Так что в теннисе всегда будут суперзвёзды.

Когда старые суперзвёзды завершают карьеру, новые суперзвёзды поднимаются на вершину игры. Вот что произошло и сейчас. Роджер и Рафа завершили карьеру, Новак всё ещё здесь. Конечно, он по-прежнему является силой, с которой нужно считаться, но у нас появились новые суперзвёзды в лице Карлоса и Янника. Это хорошо.

Я рад за теннис, потому что нам это нужно. Думаю, что посещаемость турниров «Большого шлема» за последние несколько лет была рекордно высокой. Здорово, что интерес к этому виду спорта продолжает расти благодаря появлению новых людей. И если я могу быть хоть немного причастен к этому, буду очень рад», — сказал Зверев на пресс-конференции.