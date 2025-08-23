Скидки
Гауфф — о US Open: если перед турниром знаешь, кто будет в финале, становится скучно

Гауфф — о US Open: если перед турниром знаешь, кто будет в финале, становится скучно
Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о тенденции на US Open, когда за последние 11 лет его выигрывали 10 разных теннисисток.

— За последние 11 лет на US Open было 10 разных чемпионок. Что ты думаешь об этом?
— Честно говоря, не слишком много. На Уимблдоне ситуация похожая. В женском теннисе, где играют в трёх сетах, легче появляются новые победительницы. А в формате до пяти партий больше шансов, что сильнейший игрок сможет вернуться. Но я думаю, что это хорошо: если перед турниром уже знаешь, кто будет в полуфинале или финале, становится скучно. А так всегда есть возможность появления новой чемпионки, — сказала Гауфф на пресс-конференции.

