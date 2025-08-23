«Он вернётся туда, где был год-два назад». Александр Зверев — о спаде Даниила Медведева

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о спаде россиянина Даниила Медведева и грека Стефаноса Циципаса.

— Вы упомянули, что для вас этот год в каком-то смысле был трудным, но при этом вы всё ещё третий в мире. Некоторые из ваших коллег, например, Медведев и Циципас, переживают более сложные времена с точки зрения рейтинга. Насколько мы иногда с внешней стороны недооцениваем, как сложно оставаться на таком высоком уровне? Нужно ли вам постоянно эволюционировать и менять свою игру? Как это работает?

— Думаю, мы иногда забываем, что жизнь продолжается вне теннисного корта, правда? В жизни человека происходят разные вещи помимо тенниса. Моя жизнь сейчас очень сильно отличается от того, какой была пять лет назад, понимаете? Даниил стал отцом дважды, и это тоже влияет на теннис. Моя жизнь, когда я возвращаюсь домой после турнира, тоже сильно изменилась, потому что мне иногда нужно заботиться о дочери и решать другие домашние дела. Всё это — эволюция, учёт жизненных обстоятельств в теннисе, возможно, немного другая тренировка с возрастом. И иногда бывают тяжёлые периоды. У меня тоже был сложный период: помню, четыре или пять лет назад я не мог поставить вторую подачу. Она просто улетала в разные стороны, не удержать в корте. Возможно, сейчас у них похожие трудности. Но я уверен, что, как только они преодолеют это, они снова будут в топ-10, потому что они действительно так хороши. Знаете, Даниил и Стефанос — очень сильные теннисисты, особенно Даниил. Он вернётся туда, где был год-два назад. Но ему нужно понять, как справляться с новой ситуацией, в которой он сейчас находится, — сказал Зверев на пресс-конференции.