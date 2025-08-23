Скидки
Теннис

Александр Зверев высказался о своих амбициях выиграть US Open — 2025

Александр Зверев высказался о своих амбициях выиграть US Open — 2025
Немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что на пути к трофею «Большого шлема» желает встретиться с лучшими игроками мира.

«Я был бы очень рад сыграть с Янником Синнером в полуфинале US Open и с Карлосом в финале. И если я осуществлю свою мечту и достигну цели, которую поставил перед собой, подняв кубок над головой, тогда я буду знать, что действительно заслуживаю этого. Потому что я прошёл самый сложный путь, который только может быть на данный момент, понимаете? Так что это совершенно нормально. Я хочу выиграть турнир «Большого шлема», хочу выигрывать крупнейшие турниры, побеждая лучших игроков в мире. Конечно, не хочу, чтобы лидеры вдруг проиграли в первом или втором раунде, а 50-я ракетка мира вышла в финал. Если ты обыгрываешь лучших игроков и побеждаешь на турнире «Большого шлема», ты этого заслуживаешь. Это мой образ мыслей, и именно так я смотрю на вещи», — сказал Зверев на пресс-конференции.

