«Мне очень понравились два последних турнира». Зверев — о психологическом состоянии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал об улучшениях его психологического состояния.

— На Уимблдоне вы дали одну из самых невероятных пресс-конференций, которые я когда-либо слышал, где вы были очень храбры. Вы откровенно рассказали о том, что чувствовали себя одиноким, достигли дна, не находили смысла вставать по утрам. Вы сказали, что собираетесь искать пути, чтобы выбраться из этой ямы. Как ваши дела? Есть ли прогресс? Чувствуете ли вы то же самое или стало лучше?

— Чувствую себя гораздо лучше. После Уимблдона я несколько раз это говорил. Отложил ракетку и взял длительный перерыв. Поехал в отпуск с друзьями, где не тренировался. Не играл в теннис. Совсем ничего не делал из того, что обычно делаю, потому что, думаю, некоторые из вас знают, что даже после турнира на следующий день я в зале, занимаюсь тренировками. А в этот раз этого не делал. Взял время для отдыха, много проводил времени с друзьями. Также обратился за профессиональной помощью, с которой продолжаю сейчас работать. Да, я на правильном пути. Мне очень понравились последние два турнира. Мне действительно понравилось вернуться на теннисный корт. Думаю, когда испытываю радость на корте и счастлив, это часто видно по моей игре, по тому, как я играю. И независимо от того, показываю ли эмоции или нет, когда я более молчалив, это обычно для меня плохой знак. Так что да, чувствую, что всё движется в правильном направлении. И я очень рад быть здесь сейчас, — сказал Зверев на пресс-конференции.

На «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати Зверев дошёл до полуфинала. В Торонто он уступил Карену Хачанову (3:6, 6:4, 6:7 (4:7), а в Цинциннати — Карлосу Алькарасу (4:6, 3:6).