Собкин — о Швёнтек: она всегда была топ-игроком и осталась им

Собкин — о Швёнтек: она всегда была топ-игроком и осталась им
Заслуженный тренер России Борис Собкин, работавший с Михаилом Южным на протяжении всей его карьеры, прокомментировал нынешний уровень игры Иги Швёнтек, победившей этим летом на Уимблдоне и в Цинциннати.

«Ига всегда была топ-игроком, всегда играла очень хорошо. Это понятно. Да, у неё был кризис. С чем он связан, трудно сказать. Может быть, смена тренера. Может быть, ещё какие-то личные проблемы. Я деталей не знаю. Но вы совершенно правильно сказали, что она из этого кризиса вышла, начала играть на своём уровне. Да, был кризис – у всех игроков это бывает так или иначе. Она всегда была топ-игроком и осталась им. Сейчас Ига показывает вполне приличную игру», — сказал Собкин корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полную версию интервью с Борисом Собкиным вы можете прочитать на нашем сайте.

