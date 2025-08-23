«Небольшой спад». Борис Собкин высказался о последних результатах Арины Соболенко

Заслуженный тренер России Борис Собкин, работавший с Михаилом Южным на протяжении всей его карьеры, высказался о последних выступлениях Арины Соболенко.

«В теннисе не бывает равномерного и прямолинейного движения. У всех игроков время от времени наступают периоды, когда они играют лучше, когда они играют хуже, когда наступают спады и так далее. Да, у Арины сейчас был небольшой спад, но это ни о чём не говорит. Допустим, она сейчас выиграет US Open, и все про этот спад забудут. Я не говорю, что она его обязательно выиграет, я просто к тому, что в карьере любого игрока бывают подъёмы и спады. Равномерного и прямолинейного движения нет ни у кого, даже у самых великих. Другое дело, что чем выше класс игрока, тем амплитуда колебаний меньше. У великих игроков эта амплитуда минимальна, но всё равно она есть, колебания в игре есть, и всё равно они время от времени проигрывают тем, кому, казалось бы, не должны проигрывать», — сказал Собкин корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

