Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он потрясающий». Соболенко — о дружбе с Джоковичем

«Он потрясающий». Соболенко — о дружбе с Джоковичем
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о дружбе с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема», седьмой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Ох, этот парень самый лучший. Он такой весёлый, и мы вместе участвовали во множестве забавных выставочных турниров, вроде как очень хорошо знаем друг друга. А ещё он самый открытый человек, когда у тебя возникает вопрос или тебя что-то настораживает, ты просто хочешь получить совет от этого козла (GOAT (козёл) — величайший всех времён. — Прим. «Чемпионата»). Он всегда открыт для разговора. Да, он потрясающий», — сказала Соболенко в интервью пресс-службе US Open.

Материалы по теме
Медведев, Хачанов, Рублёв, Мирра, Диана: все россияне в обеих сетках US Open — 2025
Медведев, Хачанов, Рублёв, Мирра, Диана: все россияне в обеих сетках US Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android