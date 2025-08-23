«Он потрясающий». Соболенко — о дружбе с Джоковичем

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о дружбе с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема», седьмой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Ох, этот парень самый лучший. Он такой весёлый, и мы вместе участвовали во множестве забавных выставочных турниров, вроде как очень хорошо знаем друг друга. А ещё он самый открытый человек, когда у тебя возникает вопрос или тебя что-то настораживает, ты просто хочешь получить совет от этого козла (GOAT (козёл) — величайший всех времён. — Прим. «Чемпионата»). Он всегда открыт для разговора. Да, он потрясающий», — сказала Соболенко в интервью пресс-службе US Open.