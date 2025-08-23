Скидки
Теннис

Арина Соболенко рассказала о своём досуге в Нью-Йорке в преддверии US Open

Арина Соболенко рассказала о своём досуге в Нью-Йорке в преддверии US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как проводит время в Нью-Йорке в преддверии Открытого чемпионата США — 2025.

— Итак, что вам удалось сделать вне корта здесь, в Нью-Йорке? Знаю, что вы любите вкусно поесть. Вы любите ходить по магазинам. Мы все это видели. Что вы купили?
— Ну, я купила пару вещей. Знаете, в последнее время я увлеклась онлайн-шопингом, но мне было нужно зайти в Sephora, чтобы купить кое-что для своей сестры. Так что да, я всё ещё хожу по магазинам. Я была в ресторане на ужине. Поучаствовала в нескольких крутых мероприятиях. Так что это были действительно загруженные дни, знаете, как будто я тренировалась. Вечерами я просто ужинала с командой или посещала действительно крутые мероприятия. В общем, было очень много работы. Как я уже сказала, мне очень нравится Нью-Йорк, — сказала Соболенко в интервью пресс-службе US Open.

Основной турнир US Open пройдёт с 24 августа по 7 сентября. Действующими чемпионами в одиночном разряде являются Янник Синнер и Арина Соболенко.

