Зверев предположил, почему с 2008 года чемпионы US Open не могут защитить титул

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев предположил, почему с 2008 года на US Open ни один теннисист не смог защитить титул.

— Этот турнир, особенно у мужчин, безусловно, самый непредсказуемый по результатам. Думаю, в последний раз кто-то защищал титул у мужчин в 2008 году. Мне интересно, кроме его места в календаре, возможно, это главная причина, почему вы считаете, что он менее предсказуем, чем другие турниры?

— Многие топ-игроки, сыгравшие много матчей, возможно, немного устают физически, а может, и психологически. Думаю, в последние годы график на туре не становился легче, особенно с двухнедельными турнирами, проведением «Мастерсов» и прочим. Так что, может быть, это самая главная причина, правда? Если посмотреть на турниры «Мастерс», самые непредсказуемые победители чаще всего именно на турнире в Париже-Берси, например, который тоже последний «Мастерс» в году.

Поэтому думаю, что именно календарь играет наибольшую роль. Потому что условия здесь, если ты играешь на больших кортах, почти идеальны — кажется, что на корте нет ветра, почти ощущение, что играешь в зале, если на кортах Артура Эша и Луи Армстронга играешь. Значит, дело не в условиях. Просто, думаю, это последний турнир в году. «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open — они все расположены очень близко друг к другу, почти подряд, почти как связка турниров «Большого шлема». Так что, думаю, это главная причина, — сказал Зверев на пресс-конференции.