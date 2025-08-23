Скидки
«Для меня главное — сделать последний шаг». Зверев оценил свой опыт выступлений на US Open

«Для меня главное — сделать последний шаг». Зверев оценил свой опыт выступлений на US Open
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев описал свой опыт выступлений на Открытом чемпионате США, а также высказался о желании выиграть турнир «Большого шлема».

— Как бы вы описали свой опыт выступлений на Открытом чемпионате США и в Нью-Йорке в целом, учитывая яркие моменты первого большого финала и близкие поражения?
— Для меня сейчас, на этом этапе карьеры, это не так важно. Думаю, я ищу последний шаг — хочу наконец поднять один из этих трофеев над головой. Вот чего я хочу. Знаю, что этот сезон временами был для меня сложным. Я дошёл до финала Australian Open, потом был период, когда играл не лучшим образом, не был в порядке ментально, очень расстраивался из-за себя, не был счастлив на корте. Сейчас я чувствую, что снова иду в правильном направлении. Для меня главное — сделать последний шаг. Мне нравится выступать на стадионе Артура Эша, считаю его одним из самых красивых стадионов в мире. Это крупнейший теннисный стадион для нас. У меня здесь были тяжёлые сражения, с Домиником в финале — матч, который я должен был выиграть, но не выиграл.

Также у меня была невероятная борьба с Новаком в полуфинале, когда он уже выиграл три турнира «Большого шлема» и шёл к календарному «Большому шлему». У меня были отличные матчи здесь. Для меня всё сводится к тому, чтобы выиграть решающий момент. Очень надеюсь, что смогу это сделать в этом году, — сказал Зверев на пресс-конференции.

