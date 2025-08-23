Скидки
«В глубине души я артист». Шелтон — о проявлении эмоций на корте

Шестая ракетка мира в одиночном разряде американский теннисист Бен Шелтон рассказал о своём темпераменте. Игрок признался, что проявление эмоций позволяет ему показывать свои лучшие качества на корте.

«Меня больше всего это беспокоило, когда я был моложе. Думаю, что я артист в глубине души. Со временем всё-таки понял, что у меня такое психическое состояние. Оно позволяет сосредоточиться и в то же время получать удовольствие. Я никогда не буду из тех игроков, которым удаётся роботизировать себя, не меняя выражения лица или не проявляя эмоций. Думаю, что я играю лучше, когда выражаю немного эмоций. Все разные, но для меня важно найти то состояние, в котором я могу соревноваться в своих лучших проявлениях и в то же время получать удовольствие. Этим летом я чувствую, что нашёл именно то настроение, в котором хочу находиться», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

