В воскресенье, 24 августа, стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. В основной сетке соревнований заявлены четыре российских теннисиста — Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Роман Сафиуллин.

Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Кто станет чемпионом US Open — 2025 среди мужчин?

Теннис. US Open — 2025. Матчи первого круга (частично):