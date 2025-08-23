Скидки
Кто станет чемпионом US Open — 2025 среди мужчин?

В воскресенье, 24 августа, стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. В основной сетке соревнований заявлены четыре российских теннисиста — Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Роман Сафиуллин.

Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Кто станет чемпионом US Open — 2025 среди мужчин?

Теннис. US Open — 2025. Матчи первого круга (частично):

  • Карен Хачанов (Россия, 9) — Нишеш Басаваредди (США, WC);
  • Андрей Рублёв (Россия, 15) — Дино Прижмич (Хорватия, Q);
  • Даниил Медведев (Россия, 13) — Бенжамен Бонзи (Франция);
  • Янник Синнер (Италия, 1) — Вит Коприва (Чехия);
  • Карлос Алькарас (Испания, 2) — Райлли Опелка (США);
  • Александр Зверев (Германия, 3) — Алехандро Табило (Чили);
  • Тейлор Фриц (США, 4) — Эмилио Нава (США, WC);
  • Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Федерико-Агустин Гомес (Аргентина, Q);
  • Бен Шелтон (США, 6) — Игнасио Бусе (Перу, Q);
  • Новак Джокович (Сербия, 7) — Лёнер Тьен (США).
