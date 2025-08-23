Кто станет чемпионом US Open — 2025 среди мужчин?
В воскресенье, 24 августа, стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. В основной сетке соревнований заявлены четыре российских теннисиста — Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Роман Сафиуллин.
Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Кто станет чемпионом US Open — 2025 среди мужчин?
Теннис. US Open — 2025. Матчи первого круга (частично):
- Карен Хачанов (Россия, 9) — Нишеш Басаваредди (США, WC);
- Андрей Рублёв (Россия, 15) — Дино Прижмич (Хорватия, Q);
- Даниил Медведев (Россия, 13) — Бенжамен Бонзи (Франция);
- Янник Синнер (Италия, 1) — Вит Коприва (Чехия);
- Карлос Алькарас (Испания, 2) — Райлли Опелка (США);
- Александр Зверев (Германия, 3) — Алехандро Табило (Чили);
- Тейлор Фриц (США, 4) — Эмилио Нава (США, WC);
- Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Федерико-Агустин Гомес (Аргентина, Q);
- Бен Шелтон (США, 6) — Игнасио Бусе (Перу, Q);
- Новак Джокович (Сербия, 7) — Лёнер Тьен (США).
