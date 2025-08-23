Скидки
«Не испытываю проблем с его размером». Шелтон — о центральном корте US Open

Шестая ракетка мира в одиночном разряде американский теннисист Бен Шелтон высказался о стадионе имени Артура Эша, который является центральным кортом во время Открытого чемпионата США.

«Я чувствую себя хорошо на этом корте. Не испытываю проблем с размером. Мне он нравится. Люблю играть на большом стадионе, особенно когда на нём много людей. Это то, что я с нетерпением жду. Нет, меня это точно не напрягает», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

Центральный корт имени Артура Эша был открыт в 1997 году на территории Национального теннисного центра. Его возведение обошлось в $ 254 млн. Вместимость составляет 23 000 мест.

