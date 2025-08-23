Турнир WTA-500 в Монтеррее: расписание игрового дня 23 августа

Сегодня, 23 августа, пройдут матчи на турнире категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика). Завершится полуфинальный матч, где встречаются россиянка Екатерина Александрова и представительница Чехии Мари Боузкова, а затем состоится финал. В решающем матче победительница встречи Александрова — Боузкова сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер.

Теннис. Турнир WTA-500 в Монтеррее (Мексика).

1/2 финала (время московское):

20:30. Екатерина Александрова (Россия, 2) — Мари Боузкова (Чехия) — 2:2.

Финал (время — московское):

3:30. Диана Шнайдер (Россия, 3) — Екатерина Александрова или Мари Боузкова.

Турнир в Монтеррее проходит с 18 по 23 августа. Действующей чемпионкой соревнований является Линда Носкова из Чехии.