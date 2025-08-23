Елена Рыбакина показала образ, в котором посетила гала-вечер в честь старта US Open

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала фото в вечернем образе. Спортсменка посетила гала-вечер в честь старта Открытого чемпионата США — 2025.

Фото: страница рыбакиной в социальных сетях

В первом круге US Open соперницей Рыбакиной станет Джульета Пареджа из США. Напомним, в прошлом сезоне Елена дошла до второго круга соревнований, после чего досрочно снялась с матча из-за плохого самочувствия.

Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.