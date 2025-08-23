Скидки
«Вопрос времени». Шелтон заявил, что американцы готовы к победе на US Open

«Вопрос времени». Шелтон заявил, что американцы готовы к победе на US Open
Шестая ракетка мира в одиночном разряде американский теннисист Бен Шелтон заявил, что представители США имеют хорошие шансы на титул US Open в текущем сезоне.

«Я бы хотел это увидеть. Я думаю, что было много случаев, когда парни приближались к победе. Тиафо всегда показывает другой уровень, когда играет здесь. Фриц вышел в финал. Томми всегда играет здесь очень хорошо. Это мой любимый турнир. Считаю, что американцы могут пройти здесь далеко и сыграть против лучших игроков. Думаю, что это вопрос времени», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является итальянский теннисист Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший американца Тейлора Фрица.

