«У меня хорошие ощущения». Лоренцо Музетти поделился настроем на US Open — 2025

10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился настроем на Открытый чемпионат США. В первом круге соревнований он сыграет с французом Джованни Мпетчи Перрикаром.

«С момента приезда я тренировался три дня с топ-игроками: Дрейпером, Алькарасом и Руне. Это помогло мне поднять уровень. Условия здесь более игровые по сравнению с Торонто или Цинциннати, где было сложно показать свой теннис. Здесь же можно больше варьировать, и это мне выгодно. У меня хорошие ощущения, особенно в физическом плане», — сказал Музетти на пресс-конференции.

На турнире в Цинциннати Музетти во втором круге проиграл французу Бенжамену Бонзи (7:5, 4:6, 6:7 (4:7)). В Цинциннати Лоренцо дошёл до третьего круга, где уступил американцу Алексу Михельсену (6:3, 6:7 (4:7), 4:6).