Диана Шнайдер оценила выход в финал турнира WTA-500 в Монтеррее

22-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала выход в финал турнира категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее. В полуфинальном матче она одержала победу над 24-летней американской спортсменкой 71-м номером рейтинга Алисией Паркс со счётом 6:3, 7:6 (10:8).
«Это очень тяжёлый сезон для меня. После такого всегда очень здорово оказаться в финале. Даже чувствую небольшое облегчение. Главное, что я вынесла из этой недели, это то, что я могу продолжать биться, оставаясь спокойной», — сказала Шнайдер в интервью пресс-службе WTA.
В матче за титул турнира в Монтеррее Шнайдер встретится с победительницей противостояния, где сойдутся 27-летняя Мари Боузкова из Чехии (53-я ракетка) и 14-й номер рейтинга 30-летняя россиянка Екатерина Александрова.
