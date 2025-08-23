Скидки
Диана Шнайдер оценила выход в финал турнира WTA-500 в Монтеррее

Диана Шнайдер оценила выход в финал турнира WTA-500 в Монтеррее
22-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала выход в финал турнира категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее. В полуфинальном матче она одержала победу над 24-летней американской спортсменкой 71-м номером рейтинга Алисией Паркс со счётом 6:3, 7:6 (10:8).

Монтеррей. 1/2 финала
23 августа 2025, суббота. 02:10 МСК
Алисия Паркс
71
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 8
6 		7 10
         
Диана Шнайдер
22
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Это очень тяжёлый сезон для меня. После такого всегда очень здорово оказаться в финале. Даже чувствую небольшое облегчение. Главное, что я вынесла из этой недели, это то, что я могу продолжать биться, оставаясь спокойной», — сказала Шнайдер в интервью пресс-службе WTA.

В матче за титул турнира в Монтеррее Шнайдер встретится с победительницей противостояния, где сойдутся 27-летняя Мари Боузкова из Чехии (53-я ракетка) и 14-й номер рейтинга 30-летняя россиянка Екатерина Александрова.

