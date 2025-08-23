«Быстро чувствуется физическая разница». Музетти — об Осаке в миксте на US Open

10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о матче против Наоми Осаки и Гаэля Монфиса в миксте на US Open — 2025. Лоренцо в паре с американкой Кэти Макнелли обыграли Осаку и Монфиса со счётом 5:3, 4:2.
|1
|2
|3
|
|2
|
|4
— Технически каково было обмениваться форхендами с Наоми Осакой?
— Быстро чувствуется физическая разница: мужчина лучше контролирует корт. Но удерживать этот диагональный удар было правильным решением, потому что Кэти очень хорошо выходила к сетке. Так я заставлял Наоми двигаться по узкой линии: либо она была вынуждена менять направление длинным ударом, либо возвращала мяч мне, а я контролировал ситуацию, пока Гаэль не успевал вмешаться. Это была продуманная тактика, и применять её было интересно, — сказал Музетти на пресс-конференции.
- 23 августа 2025
-
15:47
-
15:45
-
15:41
-
15:28
-
15:02
-
15:00
-
14:47
-
14:42
-
14:38
-
14:24
-
14:24
-
14:15
-
14:07
-
14:03
-
13:55
-
13:45
-
13:40
-
13:30
-
13:30
-
13:10
-
12:54
-
12:52
-
12:45
-
12:45
-
12:39
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:49
-
11:33
-
11:20
-
11:15
-
11:09
-
11:03
-
10:59