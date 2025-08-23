Скидки
«Быстро чувствуется физическая разница». Музетти — об Осаке в миксте на US Open

«Быстро чувствуется физическая разница». Музетти — об Осаке в миксте на US Open
10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о матче против Наоми Осаки и Гаэля Монфиса в миксте на US Open — 2025. Лоренцо в паре с американкой Кэти Макнелли обыграли Осаку и Монфиса со счётом 5:3, 4:2.

US Open — микст. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 18:10 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Н. Осака Г. Монфис
Окончен
0 : 0
1 2 3
         
3 		2
5 		4
         
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
К. Макнелли Л. Музетти

— Технически каково было обмениваться форхендами с Наоми Осакой?
— Быстро чувствуется физическая разница: мужчина лучше контролирует корт. Но удерживать этот диагональный удар было правильным решением, потому что Кэти очень хорошо выходила к сетке. Так я заставлял Наоми двигаться по узкой линии: либо она была вынуждена менять направление длинным ударом, либо возвращала мяч мне, а я контролировал ситуацию, пока Гаэль не успевал вмешаться. Это была продуманная тактика, и применять её было интересно, — сказал Музетти на пресс-конференции.

