Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Музетти — о травме: было тяжело смириться, что я приехал на Уимблдон ослабленным

Музетти — о травме: было тяжело смириться, что я приехал на Уимблдон ослабленным
Комментарии

10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, почему травма так сильно повлияла на его уверенность в себе. Музетти получил травму бедра на «Ролан Гаррос».

— Почему травма повлияла на твою уверенность в себе, если это была не твоя вина?
— Потому что я всегда был игроком, которому нужна стабильность. Когда у меня есть игровой ритм, я показываю лучшие результаты. Остановка лишила меня этого импульса. Мне было тяжело смириться с тем, что я приехал на Уимблдон ослабленным, хотя я сделал всё возможное, чтобы подготовиться. Голова — самый сложный мышечный орган для тренировки: иногда просто нужно принять ситуацию и двигаться дальше, — сказал Музетти на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Быстро чувствуется физическая разница». Музетти — об Осаке в миксте на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android