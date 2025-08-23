Музетти — о травме: было тяжело смириться, что я приехал на Уимблдон ослабленным

10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, почему травма так сильно повлияла на его уверенность в себе. Музетти получил травму бедра на «Ролан Гаррос».

— Почему травма повлияла на твою уверенность в себе, если это была не твоя вина?

— Потому что я всегда был игроком, которому нужна стабильность. Когда у меня есть игровой ритм, я показываю лучшие результаты. Остановка лишила меня этого импульса. Мне было тяжело смириться с тем, что я приехал на Уимблдон ослабленным, хотя я сделал всё возможное, чтобы подготовиться. Голова — самый сложный мышечный орган для тренировки: иногда просто нужно принять ситуацию и двигаться дальше, — сказал Музетти на пресс-конференции.