«Здорово привнести немного моды в теннис». Музетти — о сотрудничестве с Bottega Veneta

10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о сотрудничестве с итальянским люксовым брендом по производству одежды Bottega Veneta.

— Ты недавно был выбран Bottega Veneta. Как проходит сотрудничество с брендом, связанным с модой?

— Я всегда увлекался модой. Когда у меня появилась возможность сделать съёмку с ними и запустить новую кампанию, для меня это была большая честь. Затем мы нашли правильное соглашение и началось более широкое сотрудничество. Горжусь тем, что стал первым спортивным послом этого бренда. Было особенно здорово привнести немного моды в теннис — это сочетание сегодня очень популярно. Я действительно благодарен за эту возможность.

— Какое у тебя впечатление от того, что всё больше модных брендов интересуются теннисом и спортсменами?

— Думаю, это очень позитивно. Теннисный корт может стать сценой, а сегодня, с социальными сетями, то, что ты носишь, получает большую видимость. Поэтому модные бренды с интересом смотрят на нашу среду. На Уимблдоне я носил пиджак Bottega Veneta, уникальную вещь, и эта новость была подхвачена всеми модными журналами. Хотелось бы, чтобы такие сотрудничества становились всё более частыми, — сказал Музетти на пресс-конференции.