Федерер стал седьмым спортсменом, чьё состояние оценивается более чем в $ 1 млрд

В пятницу, 22 августа, журнал Forbes объявил, что состояние 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарского теннисиста Роджера Федерера оценивается в $ 1,1 млрд до вычета налогов и агентских комиссий. Эту сумму Федерер заработал на рекламе, выступлениях и других коммерческих проектах.

Доля в компании по производству спортивной одежды On, по оценкам Forbes, составляет более $ 375 млн. Наряду с инвестициями в On на протяжении многих лет Роджер вкладывал средства в различные компании, включая оператора частных самолётов NetJets, бренд очков Oliver Peoples и банк UBS.

Теперь Федерер является одним из семи спортсменов, чей доход до вычета налогов за карьеру превысил $ 1 млрд, наряду с Леброном Джеймсом, гольфистами Тайгером Вудсом и Филом Микельсоном, футболистами Криштиану Роналду и Лионелем Месси, а также боксёром Флойдом Мейвезером.

