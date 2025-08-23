Бен Шелтон высказался о возможной встрече с Синнером и Алькарасом на US Open

Шестая ракетка мира в одиночном разряде американский теннисист Бен Шелтон высказался о конкурентах в борьбе за титул US Open.

«Придётся встретиться с Алькарасом и Синнером на пути к титулу? Похоже, что если хочешь выиграть крупный турнир в наши дни, то нужно пройти через них. Но я подхожу к турнирам постепенно. Я не тот парень, который смотрит так далеко вперёд. Я сосредоточен на первом сопернике и на том, чтобы пройти стартовый круг. Некоторые парни любят смотреть по сетке вперёд – видеть, с кем могут сыграть, какая у них «хорошая» или «плохая» сетка. Я же смотрю только на того, кто стоит передо мной. Понимаю, что если забегаю слишком вперёд, то рискую споткнуться и даже не дать себе шанса начать», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является итальянский теннисист Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший американца Тейлора Фрица.