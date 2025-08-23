Кузнецова оценила сотрудничество Дрейпера с брендом одежды Vuori

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на то, что британский теннисист пятая ракетка мира Джек Дрейпер заключил многолетний контракт с брендом американской повседневной одежды Vuori.

«Джек Дрейпер стал амбассадором молодого бренда Vuori. Раньше форму для турниров для Джека предоставлял Nike, но теперь это будет делать креативный веллнес-бренд. Фоточками и видео нас уже порадовали, правда, ничего оригинального мы пока не увидели, теперь ждём результатов на US Open», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Стороны договорились, что спортсмен разработает свою собственную линию с компанией. Известно, что в одежде новой марки британец появится уже на Открытом чемпионате США — 2025. Ранее Джек Дрейпер выступал в одежде бренда Nike.