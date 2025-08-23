Скидки
Джокович: моя основная цель — турнир «Большого шлема»

Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что его не интересуют турниры категории ниже, чем «Большой шлем».

«Я решил не играть перед Открытым чемпионатом США, потому что хотел провести больше времени с семьёй. И, честно говоря, думаю, что заслужил это. У меня есть возможность выбирать, где играть. И должен сказать, мне не нравится двухнедельный формат «Мастерсов». Они для меня слишком длинные. Моя основная цель — турнир «Большого шлема». У меня нет никакого расписания, кроме этого», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В воскресенье, 24 августа, стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.

