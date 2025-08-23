«Всегда приветствую это». Джокович — о повышении призовых на US Open

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на повышение призовых за участие на Открытом чемпионате США — 2025.

«Это шаг в правильном направлении. Очевидно, что всегда приятно, как подобные турниры стремятся увеличить призовой фонд. Думаю, что в этом смысле ещё многое можно улучшить. Кстати, просто на заметку, я говорю не о себе. Ранее, когда я высказывался на эту тему, люди любили говорить: «Ну, посмотрите на него, он хочет больше денег». Речь не об этом. Я просто говорю о том, что многие теннисисты живут вне этого вида спорта во всем мире из-за финансов. Не вижу, чтобы об этом говорили достаточно много. Так что это шаг в правильном направлении. И, конечно, я всегда приветствую это, и мне всегда приятно видеть подобный рост. Но, знаете ли, важно также понимать, что мы живем в очень коммерческом мире.

Индустрия развлечений, спорт, бизнес — это очень большие сферы, и на турнирах «Большого шлема» они также преуспевают. Итак, вы знаете, что US Open увеличил призовой фонд, другие турниры «Большого шлема» делают то же самое, но у них всё равно доход больше, чем в предыдущем году. И ещё есть проблема инфляции. Но это уже другая тема», — сказал Джокович на пресс-конференции.