Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович рассказал, что может пропустить день рождения дочери, играя на US Open

Новак Джокович рассказал, что может пропустить день рождения дочери, играя на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что может пропустить день рождения своей дочери, если будет удачно выступать на US Open — 2025.

«Для меня действительно важно понять, где я нахожу мотивацию и радость, где я буду вдохновлён играть в лучший теннис и где мне действительно хочется быть и играть. Конечно, турниры «Большого шлема» — это четыре главных соревнования, где я всегда чувствую максимальную мотивацию. На самом деле у меня нет никакого конкретного расписания, кроме «Шлемов», если быть честным.

Я как бы чувствую в данный момент, что хочу делать и как хочу находить баланс с другими приоритетами в жизни, при этом семья, конечно, главный приоритет, и быть рядом в важные моменты. Кстати говоря, возможно, я пропущу — или, может быть, приду поздно на день рождения моей дочери.

Это 2 сентября. Если у меня будет всё хорошо, я всё ещё здесь. Но это такие вещи, которые я действительно больше не хочу пропускать. Поэтому для меня на личном уровне важно быть там, появляться, знаешь, для тех людей, которые все эти годы поддерживали меня, играя в теннис», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Материалы по теме
Джокович: моя основная цель — турнир «Большого шлема»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android