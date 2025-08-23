Новак Джокович рассказал, что может пропустить день рождения дочери, играя на US Open

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что может пропустить день рождения своей дочери, если будет удачно выступать на US Open — 2025.

«Для меня действительно важно понять, где я нахожу мотивацию и радость, где я буду вдохновлён играть в лучший теннис и где мне действительно хочется быть и играть. Конечно, турниры «Большого шлема» — это четыре главных соревнования, где я всегда чувствую максимальную мотивацию. На самом деле у меня нет никакого конкретного расписания, кроме «Шлемов», если быть честным.

Я как бы чувствую в данный момент, что хочу делать и как хочу находить баланс с другими приоритетами в жизни, при этом семья, конечно, главный приоритет, и быть рядом в важные моменты. Кстати говоря, возможно, я пропущу — или, может быть, приду поздно на день рождения моей дочери.

Это 2 сентября. Если у меня будет всё хорошо, я всё ещё здесь. Но это такие вещи, которые я действительно больше не хочу пропускать. Поэтому для меня на личном уровне важно быть там, появляться, знаешь, для тех людей, которые все эти годы поддерживали меня, играя в теннис», — сказал Джокович на пресс-конференции.