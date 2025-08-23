Скидки
«Их противостояние — лучшее, что у нас есть». Джокович — о Синнере и Алькарасе

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о соперничестве лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера и второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

«Я думаю, их соперничество удивительное. То, чего они добились за последние два года, особенно впечатляет для обоих этих игроков. Особенно в этом году — финалы, которые мы видели между ними на „Ролан Гаррос“, Уимблдоне и ещё на нескольких турнирах — это просто потрясающе для нашего вида спорта, на мой взгляд. Потому что на мировой спортивной арене именно такие встречи и соперничества вызывают особый интерес у зрителей, когда речь идёт об индивидуальных видах спорта, таких как наш, или бокс, формула-1, гольф и так далее.

Люди любят видеть соперничества, и я считаю, что их противостояние без сомнений — лучшее, что у нас есть в данный момент. Похоже, так будет продолжаться ещё какое-то время, а потом появятся, конечно, другие молодые игроки, которые наверняка готовы им бросить вызов, и, надеюсь, кто-то сможет влиться в борьбу.

Руне был близок, но потом у него произошёл спад и подъём, Фонсека — это игроки, которые могут занять так называемое «джокерское» третье место. Я немного сочувствую третьему месту, потому что сам был в такой роли, играя с Федерером и Надалем, поэтому хочу увидеть, как появится третий игрок. Но, конечно, видеть, как эти ребята играют на таком высоком уровне, — это удивительно", — сказал Джокович на пресс-конференции.

Новак Джокович рассказал, что может пропустить день рождения дочери, играя на US Open
