Чемпионка US Open — 2021 Радукану поделилась эмоциями перед стартом турнира

Чемпионка US Open — 2021, 39-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о своём настрое в преддверии Открытого чемпионата США — 2025.

«Думаю, я чувствую себя расслабленной, чем 4 года назад. Чувствую себя счастливой, ощущаю себя так же, как за пределами корта с точки зрения наслаждения теннисом. Я наслаждаюсь тренировками, соревнованиями и процессом. Когда я выиграла этот турнир в 2021 году, столкнулась с целым миром негативных людей. Это сильно повлияло на меня, и всё ещё достаёт меня время от времени. Но меня есть хорошее окружение. Я просто счастлива, что нахожусь в этом месте со своим теннисом», — приводит слова Радукану Sky Sports.

Основной турнир US Open пройдёт с 24 августа по 7 сентября. Действующими чемпионами в одиночном разряде являются Янник Синнер и Арина Соболенко.