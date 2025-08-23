Скидки
Фрэнсис Тиафо: нельзя просто преклоняться перед Синнером и Алькарасом

Комментарии

17-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо заявил, что готов победить на US Open — 2025, по пути к титулу обыграв итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Что есть, то есть. Если хочешь выиграть «Большой шлем» прямо сейчас, нужно победить Янника и Карлоса. Они впечатляющие игроки, очень молодые, и они ещё долго будут на вершине.

Однако нельзя просто преклоняться перед ними: если мы хотим добиться чего-то особенного, мы должны их победить. И я верю, что смогу это сделать», — приводит слова Тиафо Punto de Break.

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является итальянский теннисист Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший американца Тейлора Фрица.

