Радукану: было бы здорово, если все ТБШ проводили микст, подобный US Open — 2025

Чемпионка US Open — 2021, 39-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высоко оценила идею проведения микста на Открытом чемпионате США — 2025 в обновлённом формате.

«Думаю, было бы очень здорово, если бы все турниры «Большого шлема» проводили что-то подобное, пусть даже в другом формате. Считаю, что турнир был успехом. Пришло много болельщиков, и многие смотрели матчи. Это определённо привлекло много внимания, отличная идея. Мне было очень весело играть на корте с Карлосом», — приводит слова Радукану Punto de Break.

В миксте Радукану играла с испанцем Карлосом Алькарасом. В первом круге они проиграли американке Джессике Пегуле и британцу Джеку Дрейперу.